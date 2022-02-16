Регистрация на молодежные акселераторы SberZ и SberStudent продлена до 1 марта

Зарегистрировавшись на программы акселераторов, участники получают возможность пройти как базовую программу по основам предпринимательства, так и выбрать один из трех треков с отраслевым уклоном:
В рамках треков ребятам будут доступны дополнительные обучающие материалы по выбранному направлению и консультации профильных экспертов.
Программа акселераторов SberZ и SberStudent рассчитана на 8 месяцев. На первом этапе участники прослушают курс онлайн лекций по основам технологического предпринимательства, разработают бизнес-проект с нуля и протестируют свое решение на потенциальных клиентах. Для перехода на второй этап участники должны будут объединиться в команды и представить свои проекты экспертной комиссии. С июня по август выбранные команды будут работать с персональными менторами, при поддержке которых создадут MVP своих продуктов и выйдут на первые продажи. Команды, показавшие наибольший прогресс, ждет выступление на Демо-дне в своем регионе, а затем на суперфинале в Москве, где они представят свои проекты руководству Сбера и партнерам треков, главам корпораций, инвесторам и ректорам вузов.
Победители разделят призовой фонд от Сбера, школьники смогут получить дополнительные баллы ЕГЭ и другие преференции при поступлении в вузы, студенты — гранты на развитие проектов от Moscow Seed Fund.
Участие в программах бесплатное, заявки принимаются до 28 февраля 23.59. Для регистрации не нужно иметь готовый бизнес-проект или даже идею. Все зарегистрировавшиеся участники смогут принять участие в реферальной программе и побороться за призы — ТВ-приставки SberBox, умные колонки SberBox Time, персональные карьерные консультаций с экспертами Сбера. А первые 50 тысяч участников получат промокод на расширенную подписку онлайн кинотеатра Okko.