Регистрация на молодежные акселераторы SberZ и SberStudent продлена до 1 марта

Программа акселераторов SberZ и SberStudent рассчитана на 8 месяцев. На первом этапе участники прослушают курс онлайн лекций по основам технологического предпринимательства, разработают бизнес-проект с нуля и протестируют свое решение на потенциальных клиентах. Для перехода на второй этап участники должны будут объединиться в команды и представить свои проекты экспертной комиссии. С июня по август выбранные команды будут работать с персональными менторами, при поддержке которых создадут MVP своих продуктов и выйдут на первые продажи. Команды, показавшие наибольший прогресс, ждет выступление на Демо-дне в своем регионе, а затем на суперфинале в Москве, где они представят свои проекты руководству Сбера и партнерам треков, главам корпораций, инвесторам и ректорам вузов.