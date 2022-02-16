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Ратмир Мавлиев сделал замечание чиновникам за плохое состояние дворов в Уфе

16 февраля 03:58
Сегодня, 16 февраля, состоялось первое оперативное совещание мэрии Уфы с участием исполняющего обязанности сити-менеджера Ратмиром Мавлиевым. Уже в первую свою оперативку он поругал глав муниципалитетов за плохо убранные дворы в городе.

Как сообщил Ратмир Мавлиев, вчера он самостоятельно осмотрел дворы города, в частности посетил Черникову и посмотрел в каком состоянии находятся придомовые территории. Судя по всему, ситуация его не обрадовала.

На сегодняшней оперативке он обратился к главам района города и сделал замечания касательно качества уборки дворов.

- Вчерашняя история показала то, как убираются дворы. Стоит отойти на 30-50 метров в сторону, как сразу видна настоящая картина. Не вывезен крупногабаритный мусор, от контейнерных площадок исходит неприятный запах. Также необработанные деревья, которые свисают прямо над головами жителей, - отметил Мавлиев.

Также он рассказал, что собирается и дальше выезжать на территории дворов.

- Я прошу более внимательно относится к своим трудовым обязанностям, - подчеркнул Мавлиев.

Также по словам нового сити-менеджера, абсолютно очевидно, где во дворах специально готовятся к его приезду, а где работа организована постоянно и слажено.

Ранее мы писали о том, что Ратмир Мавлиев прогулялся по Черниковке и поговорил с министром ЖКХ Марзаевым. Он сделал вывод, что работы предстоит много. Об этом Мавлиев рассказал в своих социальных сетях.

Напомним, что в понедельник, 14 февраля сложил свои полномочия уже бывший мэр Уфы Сергей Греков. Теперь он займет должность полпреда Башкирии в Москве. Одновременно с этим на пост исполняющего обязанности пришел Ратмир Мавлиев, который ранее был мэром города Нефтекамска.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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