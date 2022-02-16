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Приставы Башкирии ищут неплательщицу по кредитам в том числе и в Свердловской области

16 февраля 13:10
Фото: пресс-служба УФССП по Башкирии
По данным приставов 29-летняя Нигамаева Рузиля Халиловна умышленно не платит по кредиту и уклоняется от исполнения судебного решения, сообщили в пресс-службе УФССП по Башкирии 16 февраля.

На это раз приставы разыскивают 29-летнюю жительницу Башкирии Рузилю Нигамаеву не за долги перед детьми, а за долги перед банками. Против Нигамаевой приставы по Дуванскому и Кигинскому районам республики уже возбудили исполнительные производства.

Нигамаева Рузиля Халиловна родилась 6 февраля 1993 года – это все её данные, которыми располагают приставы. Хотя есть у них и предположения о том, что женщина может скрываться на территории другого региона, а именно в Свердловской области, указывают приставы и город Арамиль, где женщина и работает на комбинате, который занимается производством питания для местных соцобъектов.

Приставы просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Нигамаевой сообщить об этом в УФССП России по Республике Башкортостан по телефонам: 8 (965) 922-19-97, 8 (347) 273-56-40.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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