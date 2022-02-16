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Портретом Милонова от художника из Башкирии Радика Мусина заинтересовались силовики

16 февраля 09:59
Фото: фото из соцсетей Радика Мусина
Радик Мусин рассказал о том, что осведомленные источники довели до него сведения, что его работу в одном из туалетов Москвы хотят изучить на предмет оскорбления власти, о чем он сообщил у себя в соцсетях.

Художник родом из Бураевского района Башкирии Радик Мусин уже давно живет и работает в Москве. Однако в его творчестве продолжает присутствовать татарская и башкирская культура, которую он повсеместно вплетает в свои произведения. На этот раз в поле зрения Mkset Мусин попал из-за своего творчества, однако этот повод не вызывает радости.

Как сообщил сам Мусин на своей страничке в соцсетях, «свои люди» сообщили ему о том, что его работу в туалете одного из заведений Москвы хотят проверить на предмет оскорбления власти. На стене художник изобразил персонажа, который чем-то напоминает одиозного политика Виталия Милонова, но после новостей о том, что предметом искусства заинтересовались не только ценители, но и правоохранители, нарисованного персонажа «анонимизировали», замазав глаза. Сопроводил рисунок персонажа Мусин ироничной надписью на татарском языке, точный перевод которой озвучил для Mkset.

Фото: скриншот со страницы Радика Мусина

На этом месте был портрет В. В. Милонова. Но мне пришлось закрыть глаза, потому что это якобы оскорбляет власть, такие дела.перевод надписи с татарского языка

В июне художник рассказывал изданию о том, как стал известным на весь мир. Mkset следит за развитием событий вокруг башкирского художника Мусина.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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