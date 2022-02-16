Портретом Милонова от художника из Башкирии Радика Мусина заинтересовались силовики

Как сообщил сам Мусин на своей страничке в соцсетях, «свои люди» сообщили ему о том, что его работу в туалете одного из заведений Москвы хотят проверить на предмет оскорбления власти. На стене художник изобразил персонажа, который чем-то напоминает одиозного политика Виталия Милонова, но после новостей о том, что предметом искусства заинтересовались не только ценители, но и правоохранители, нарисованного персонажа «анонимизировали», замазав глаза. Сопроводил рисунок персонажа Мусин ироничной надписью на татарском языке, точный перевод которой озвучил для Mkset.