Портретом Милонова от художника из Башкирии Радика Мусина заинтересовались силовики

Художник родом из Бураевского района Башкирии Радик Мусин уже давно живет и работает в Москве. Однако в его творчестве продолжает присутствовать татарская и башкирская культура, которую он повсеместно вплетает в свои произведения. На этот раз в поле зрения Mkset Мусин попал из-за своего творчества, однако этот повод не вызывает радости.
Как сообщил сам Мусин на своей страничке в соцсетях, «свои люди» сообщили ему о том, что его работу в туалете одного из заведений Москвы хотят проверить на предмет оскорбления власти. На стене художник изобразил персонажа, который чем-то напоминает одиозного политика Виталия Милонова, но после новостей о том, что предметом искусства заинтересовались не только ценители, но и правоохранители, нарисованного персонажа «анонимизировали», замазав глаза. Сопроводил рисунок персонажа Мусин ироничной надписью на татарском языке, точный перевод которой озвучил для Mkset.
На этом месте был портрет В. В. Милонова. Но мне пришлось закрыть глаза, потому что это якобы оскорбляет власть, такие дела.перевод надписи с татарского языка
В июне художник рассказывал изданию о том, как стал известным на весь мир. Mkset следит за развитием событий вокруг башкирского художника Мусина.