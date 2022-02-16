«‎Пассажиры остаются в стороне»: эксперты высказались о транспорте в Башкирии‎

- "Сейчас мы скатились в такую плоскость, что когда государство выясняет отношение с перевозчиком, пассажиры остаются в стороне. О пассажире никто не думает. Государство должно определиться - кто оно в этом треугольнике. По факту государство сейчас выясняет отношение с перевозчиками, в то время, как оно должно разработать четкую модель работы," - высказался Арефьев.