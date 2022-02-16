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«‎Пассажиры остаются в стороне»: эксперты высказались о транспорте в Башкирии‎

16 февраля 09:03
По словам транспортного эксперта Олега Арефьева, власти ведут борьбу с частными перевозчиками, в то время как пассажиры остаются в стороне. Об этом он рассказал на круглом столе, где обсуждались проблемы транспортной реформы Башкирии.

В Уфе состоялся круглый стол по вопросам транспортной реформы Башкирии, который организовало российское информационное агентство «Европейско-Азиатские Новости». В процессе обсуждения было озвучено несколько точек зрений разных экспертов, в числе которых оказался и транспортный эксперт Олега Арефьева.

По его словам, одна из существующих проблем это то, что перевозки сейчас являются неким трехсторонним разговором между государством, перевозчиком и пассажиром.

- "Сейчас мы скатились в такую плоскость, что когда государство выясняет отношение с перевозчиком, пассажиры остаются в стороне. О пассажире никто не думает. Государство должно определиться - кто оно в этом треугольнике. По факту государство сейчас выясняет отношение с перевозчиками, в то время, как оно должно разработать четкую модель работы," - высказался Арефьев.

По его словам, для пассажира абсолютно без разницы частный ли это перевозчик и платит ли он налоги. Также, как считает эксперт, пассажир не должен просить у перевозчика, чтобы автобус приехал в назначенное время. Он должен просить это у исполнительной власти.

Напомним, что на этом же круглом столе министр транспорта Башкирии Александр Булушев отказался участвовать в мероприятии под предлогом плохой видеосвязи. Он также обвинил журналистов и СМИ в плохой организации и усомнился в том, что мероприятие можно назвать круглым столом. После чего чиновник отключился от связи, но конференция несмотря на это продолжилась.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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