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Объявлен тендер на приобретение Toyota Land Cruiser за 6,7 млн рублей для УЖКХ Сибая

16 февраля 14:40
Фото: 1MI
Жилищникам понадобился премиальный автомобиль с множеством “наворотов” типа подсветки в ногах водителя и пассажира, следует из материалов тендера на сайте госзакупок.

Сразу отметим, что приобрести люксовый автомобиль Toyota Land Cruiser Prado планируют приобрести в лизинг, то есть в финансовую аренду. Неизвестно для каких целей управлению жилищно-коммунального хозяйства города Сибай понадобился столь дорогостоящий автомобиль, к которому предъявляется существенный список требований – полный привод, специализированные ортопедические сидения и другие “навороты”.

Однако в закупке черным по белому написано – автомобиль для нужд УХКХ Сибая, какие именно это нужды в документах закупки не уточняется. В аукционе с 14 февраля по 3 марта могут принять участие все желающие, за исключением тех, кто занесен в реестр недобросовестных поставщиков.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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