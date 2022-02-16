Объявлен тендер на приобретение Toyota Land Cruiser за 6,7 млн рублей для УЖКХ Сибая

Однако в закупке черным по белому написано – автомобиль для нужд УХКХ Сибая, какие именно это нужды в документах закупки не уточняется. В аукционе с 14 февраля по 3 марта могут принять участие все желающие, за исключением тех, кто занесен в реестр недобросовестных поставщиков.