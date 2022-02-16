Новые изменения антиковидного указа в Башкирии вступили в силу с 16 февраля

Ранее из-за тяжелой эпидситуации по указу главы республики были перенесены массовые мероприятия и запрещены те, где количество человек превышает 30 человек. Также было сказано о том, чтобы представители власти и госорганы воздержались от личных приемов. На более поздний срок перенесли и культурные и спортивные мероприятия, которые должны были проходить в Башкирии в ближайшее время.