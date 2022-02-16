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Новые изменения антиковидного указа в Башкирии вступили в силу с 16 февраля

16 февраля 07:26
Теперь отменен режим самоизоляции для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом. Также работодатели должны буду перевести на удаленку не менее пятидесяти сотрудников.

Работодателям, в том числе государственным и муниципальным органам власти, рекомендуется перевести на дистанционный режим не менее 50 процентов от общего числа работников.

Также по указу отменен режим самоизоляции для тех, кто контактировал с ковид-больными.

Ранее из-за тяжелой эпидситуации по указу главы республики были перенесены массовые мероприятия и запрещены те, где количество человек превышает 30 человек. Также было сказано о том, чтобы представители власти и госорганы воздержались от личных приемов. На более поздний срок перенесли и культурные и спортивные мероприятия, которые должны были проходить в Башкирии в ближайшее время.

Также совсем недавно татарский театр "Нур", который находится в Уфе, из-за тяжелой эпидситуации перенес свои запланированные на февраль гастроли на ноябрь 2022 года. Сообщается, что все билеты останутся действительными.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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