На время половодья и распутицы в Уфе временно ограничат движение грузового транспорта

Депутаты городского совета Уфы пришли к решению о необходимости установки временных ограничений на передвижение тяжелого транспорта по улицам Уфы на период с 24 марта по 22 апреля. Такая мера предусмотрена для того, чтобы тяжелая техника не наносила ущерба дорожному полотну в период когда оно особенно уязвимо для повреждений.
Ограничение не затронет общественный транспорт, машины жилищно-коммунальных служб, сельскохозяйственную технику, военную технику и машины, которые задействованы в строительстве объектов соцкультбыта. Также не коснется ограничение и машин, которые транспортируют продукты питания, медикаменты, животных и топливо, а также почтовых грузовиков.
Но несмотря на ограничение прочий тяжелый транспорт все же сможет передвигаться по дорогам местного значения, однако для этого понадобятся специальные разрешительные документы, которые позволят впоследствии возместить нанесенный дорогам ущерб.