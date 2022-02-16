На время половодья и распутицы в Уфе временно ограничат движение грузового транспорта

Депутаты городского совета Уфы пришли к решению о необходимости установки временных ограничений на передвижение тяжелого транспорта по улицам Уфы на период с 24 марта по 22 апреля. Такая мера предусмотрена для того, чтобы тяжелая техника не наносила ущерба дорожному полотну в период когда оно особенно уязвимо для повреждений.