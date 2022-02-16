mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Момент наезда водителя на 8-летнего школьника в Уфе попал на видео

16 февраля 05:37
Фото: 1MI
Ребенок выбежал на дорогу в неположенном месте и получил травмы. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД республики.

В Уфе 15 февраля в 11 часов утра на улице Степана Кувыкина 48-летний водитель на машине "Škoda Rapid" совершил наезд на ребенка семи лет. Момент столкновения попал на видео.

На кадрах видно, как ребенок буквально выбегает на проезжую часть, в то время как водитель резко притормаживает и пытается увернуться от мальчика. В результате ребенок будто специально врезается в боковую часть автомобиля и отлетает на проезжую часть.

Мальчика доставили в больницу с травмами, а уже позже отпустили домой.

Стоит также сказать, что ребенок выбежал на дорогу в неположенном месте. На данный момент начато разбирательство.

Ранее в Башкирии пострадал трехмесячный ребенок из-за аварии. Его везли в машине без детского кресла, он находился на руках у матери.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48