Минздрав Башкирии объяснил, почему некоторым жителям приходят чужие ПЦР-тесты

Как оказалось, это может быть из-за устаревших данных пациентов в системе РМИАС (республиканская медицинская аналитическая система). По словам ведомства, проблема может быть в неверно указанном номере. То есть, неправильно отправленные сообщения могут приходить из-за того, что либо сам пациент не актуализировал свой номер, либо не уточнил сам врач. Если же все указано верно, то таких ошибок происходить не может.