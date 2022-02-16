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Министр Башкирии пожаловался на связь и отказался обсуждать транспортные проблемы

16 февраля 08:02
Фото: 1MI
После того как на круглом столе высказались независимые эксперты пришел черед выступить и чиновнику, однако он заявил, что его не устраивает качество связи и организация, после чего откланялся с круглого стола по транспортной реформе в Башкирии агентства «ЕАН».

На круглом столе по транспортной реформе в Башкирии, которую организовало российское информационное агентство «Европейско-Азиатские Новости», было озвучено немало интересных мнений независимых экспертов, общественников и других специалистов. Как ни странно, независимые эксперты и чиновники даже находили общий язык и соглашались во мнении.

В разгаре мероприятия настал черед выступления министра транспорта Башкирии Александра Булушева и его заместителя Клебанова. Однако чиновников не устроило ни качество видеоконференцсвязи, ни организация мероприятия, в котором Булушев попытался обвинить журналистов независимых СМИ, будто бы и они находятся у него в подчинении. Все так же ссылаясь на плохое качество связи, Булушев отказался и слушать других спикеров и отвечать на вопросы.

Организуйте это более качественно и давайте мы с вами соберемся через 7-10 дней.Александр Булушев

Однако ему парировали, что он, как и другие спикеры, был приглашен для живого участия в мероприятии, однако Клебанов сослался на рекомендацию правительства отдавать предпочтение онлайн-формату.

Закончилось присутствие транспортных чиновников на мероприятии тем, что Булушев по доброй традиции башкирских властей поучил организаторов как им правильно работать, усомнился в том что мероприятие можно назвать круглым столом, и покинул трансляцию вместе со своим замом.

Напомним, это не первый подобный случай, не так давно 28 января 2022 года пресс-служба правительства региона опубликовала на своем официальном сайте неожиданный текст, в котором говорится о необъективности неназванных «отдельных авторов и СМИ». По мнению пресс-службы, некоторые суждения и выводы являются искаженными. Ведомство предлагает прояснять те моменты, которые определяют «своеобразие Башкирии», а не «жонглировать фактами».

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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