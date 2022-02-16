Министр Башкирии пожаловался на связь и отказался обсуждать транспортные проблемы

В разгаре мероприятия настал черед выступления министра транспорта Башкирии Александра Булушева и его заместителя Клебанова. Однако чиновников не устроило ни качество видеоконференцсвязи, ни организация мероприятия, в котором Булушев попытался обвинить журналистов независимых СМИ, будто бы и они находятся у него в подчинении. Все так же ссылаясь на плохое качество связи, Булушев отказался и слушать других спикеров и отвечать на вопросы.