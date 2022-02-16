Минеева заявила о важности развития молодежного предпринимательства в РФ

Программа молодежной школы MOS.МШУ представляет собой целую систему мероприятий, которые будут направлены на поддержку и развитие молодежного предпринимательства. На данном этапе еще идет набор участников. У них будет возможность поучаствовать в очных и дистанционных открытых уроках, которые пройдут в столичных школах и колледжах. Помимо этого, произойдет запуск двухдневного образовательного форума «Преакселератор», месячной акселерационной программы и летнего выездного бизнес-лагеря.