Минеева заявила о важности развития молодежного предпринимательства в РФ

Posted 16 февраля 2022, 12:15
Published 16 февраля 2022, 12:15
Modified 17 октября 2022, 22:17
Updated 17 октября 2022, 22:17
Как сообщает gorod55.ru, столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева считает необходимым развивать молодежное предпринимательство в РФ. По ее словам, это одна из главных задач в стране.
Программа молодежной школы MOS.МШУ представляет собой целую систему мероприятий, которые будут направлены на поддержку и развитие молодежного предпринимательства. На данном этапе еще идет набор участников. У них будет возможность поучаствовать в очных и дистанционных открытых уроках, которые пройдут в столичных школах и колледжах. Помимо этого, произойдет запуск двухдневного образовательного форума «Преакселератор», месячной акселерационной программы и летнего выездного бизнес-лагеря.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева заявила, что модернизировать экономику страны позволит развитие молодежного предпринимательства. По ее словам, подобная инициатива является приоритетной. Также бизнес-омбудсмен рассказала о создании свыше 13 тысяч стартапов и компаний молодыми бизнесменами в возрасте до 25 лет. Именно столько на сегодняшний день вовлечено в экономику столицы РФ, отметила Минеева.
Тем не менее она отмечает, что на данном этапе молодежное предпринимательство — еще недостаточно насыщенное направление.
По ее словам, лишь совместные усилия всех сторон позволят качественно повлиять на культуру предпринимательства, а также сделать столицу более комфортным и привлекательным городом для настоящих и будущих бизнесменов.
Поддерживать данный проект будет Департамент образования и науки Москвы. Напомним, что в 2021 году совместными усилиями 1200 гражданам страны удалось посетить открытые уроки по предпринимательству в рамках пилотирования школы. Кроме того, 110 школьников и студентов колледжей из 10 столичных учебных заведений стали участниками акселератора, а также разработали собственный проект.
Ученицы московской школы № 1524 Анастасия Вишнякова и Альбина Минюк узнали о Молодежной школе уполномоченного по защите прав предпринимателей от своего учителя. Став участниками данного события, девушки придумали платформу по трудоустройству для молодежи.
Школьниц в реализации проекта поддержал их куратор. Совместными усилиями им удалось продумать концепцию и реализовать свою инициативу. В конечном итоге они создали аккаунт в соцсети, который дает возможность попасть в закрытый чат с актуальными вакансиями.
При этом в дальнейшем девушки планируют монетизировать свой проект. В частности, они хотят создать свое рекрутинговое агентство и брать комиссию с компаний за помощь в подборе сотрудников.
Валерий Головченко, председатель комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Мосгордумы, отметил, что MOS.МШУ оберегает молодое поколение от совершения глупых ошибок. Помогают им в этом опытные предприниматели, которые в ходе встреч с молодежью рассказывают о своем личном опыте.
Также он рассказал, что с нетерпением ожидает результатов этой программы. По его словам, мнение молодого поколения будут учитывать в ходе формирования конкретного законопроекта.