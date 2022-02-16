МИД КНР призывает США прекратить распространять дезинформацию об Украине

Во внешнеполитическом ведомстве Китая выразили надежду на то, что официальный Вашингтон прекратит распространять дезинформацию, пишет портал RT.
Из-за подобных действий со стороны США «трения» сторон только усиливаются, предупредил Ван Вэньбинь.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее попросила западные массмедиа обнародовать «график вторжений» с тем, чтобы можно было планировать отпуск.
Авторитетные зарубежные СМИ The Mirror и The Sun ранее проинформировали о том, что «вторжение в Украину» запланировали на 16 февраля. Британские журналисты сослались в своих публикациях на разведку США.
Кремль предложил гражданам Украины проснуться по будильникам в указанное время — в три часа ночи — и убедиться в неправдивости навязываемой им информации.
Редакция The Sun впоследствии отредактировала свою статью, дополнив ее информацией о том, что никаких происшествий в ночь на 16 февраля в Украине не произошло.