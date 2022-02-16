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МИД КНР призывает США прекратить распространять дезинформацию об Украине

16 февраля 17:07
Фото: pxhere.com
Власти Соединенных Штатов в последнее время все более активно нагнетают угрозу войны, и такая их позиция наносит серьезный удар по социальной стабильности и экономики украинского государства. Это следует из заявления официального представителя китайского МИД Вана Вэньбиня.

Во внешнеполитическом ведомстве Китая выразили надежду на то, что официальный Вашингтон прекратит распространять дезинформацию, пишет портал RT.

Из-за подобных действий со стороны США «трения» сторон только усиливаются, предупредил Ван Вэньбинь.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее попросила западные массмедиа обнародовать «график вторжений» с тем, чтобы можно было планировать отпуск.

Авторитетные зарубежные СМИ The Mirror и The Sun ранее проинформировали о том, что «вторжение в Украину» запланировали на 16 февраля. Британские журналисты сослались в своих публикациях на разведку США.

Кремль предложил гражданам Украины проснуться по будильникам в указанное время — в три часа ночи — и убедиться в неправдивости навязываемой им информации.

Редакция The Sun впоследствии отредактировала свою статью, дополнив ее информацией о том, что никаких происшествий в ночь на 16 февраля в Украине не произошло.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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