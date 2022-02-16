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Киберспортсмен Кузнецов оценил вероятный «налог на Steam»

16 февраля 13:07
Фото: piqsels.com
По мнению бывшего капитана команды Virtus.pro, киберспортсмена Ярослава Кузнецова, введение сбора с игровых площадок наподобие Steam для отчисления денег в фонд разработки патриотических видеоигр отразится, в первую очередь, на конечных потребителях.

По словам Кузнецова, множество вопросов вызывает и то, кто именно станет разрабатывать эти игры. «Steam останется при своих, а вот пользователь будет платить больше», — сказал киберспортсмен. Об этом пишет NEWS.ru.

Помимо этого, Кузнецов отметил: в РФ отсутствует компании-разработчики, которые создают действительно качественные игры на ПК или консоли. При этом привлекать к данному вопросу случайные организации явно не нужно. Кроме того, вполне возможно, что на разработку игр объявят тендер, и организации будут получать не всю предполагаемую сумму в 10 млрд рублей, а только часть средств, на которые нельзя создать ничего конкурентоспособного.

Киберспортсмен заключил, что на выходе удастся получить несколько продуктов уровня фильма «Взломать блогеров» с последующими разбирательствами, кто это одобрил и для чего вообще все это было сделано. «Так что в сумме звучит это все крайне сомнительно, ” — заключил Кузнецов.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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