Киберспортсмен Кузнецов оценил вероятный «налог на Steam»

По словам Кузнецова, множество вопросов вызывает и то, кто именно станет разрабатывать эти игры. «Steam останется при своих, а вот пользователь будет платить больше», — сказал киберспортсмен. Об этом пишет NEWS.ru.
Помимо этого, Кузнецов отметил: в РФ отсутствует компании-разработчики, которые создают действительно качественные игры на ПК или консоли. При этом привлекать к данному вопросу случайные организации явно не нужно. Кроме того, вполне возможно, что на разработку игр объявят тендер, и организации будут получать не всю предполагаемую сумму в 10 млрд рублей, а только часть средств, на которые нельзя создать ничего конкурентоспособного.
Киберспортсмен заключил, что на выходе удастся получить несколько продуктов уровня фильма «Взломать блогеров» с последующими разбирательствами, кто это одобрил и для чего вообще все это было сделано. «Так что в сумме звучит это все крайне сомнительно, ” — заключил Кузнецов.