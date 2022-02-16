Киберспортсмен Кузнецов оценил вероятный «налог на Steam»

Помимо этого, Кузнецов отметил: в РФ отсутствует компании-разработчики, которые создают действительно качественные игры на ПК или консоли. При этом привлекать к данному вопросу случайные организации явно не нужно. Кроме того, вполне возможно, что на разработку игр объявят тендер, и организации будут получать не всю предполагаемую сумму в 10 млрд рублей, а только часть средств, на которые нельзя создать ничего конкурентоспособного.