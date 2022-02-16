Из-за прорыва трубы в здании поликлиники в Уфе жители Черниковки остались без воды

Не дожидаясь весны побежали звонкие ручьи по уфимской Черниковке. Однако оказалось, что дело не в ранней весне, а в прорыве трубы. Неизвестно, где именно прорвало трубу, но вода лилась из дома № 3 по улице Мира, где располагается поликлиника детской больницы № 17, заливая окрестности и вселяя в местных жителей тревогу.