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Из-за прорыва трубы в здании поликлиники в Уфе жители Черниковки остались без воды

16 февраля 10:00
Фото: 1MI
Без холодной воды в результате аварии оказались дома по улице Мира под номерами 3,5,7 и 9, сообщила пресс-служба «Уфаводоканала» 16 февраля.

Не дожидаясь весны побежали звонкие ручьи по уфимской Черниковке. Однако оказалось, что дело не в ранней весне, а в прорыве трубы. Неизвестно, где именно прорвало трубу, но вода лилась из дома № 3 по улице Мира, где располагается поликлиника детской больницы № 17, заливая окрестности и вселяя в местных жителей тревогу.

В пресс-службе «Уфаводоканала» Mkset подтвердили, что трубу и правда прорвало. А также что из-за ремонта на трубопроводе будет отключен водопровод. В организации также принесли извинения перед жителями домов по улице Мира 3, 5, 7 и 9 за неудобства.

Как долго просидят жители этих домов — неизвестно, однако сейчас службы ликвидируют аварию.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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