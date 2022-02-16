Горсовет Уфы одобрил создание единой управляющей компании «Моя Уфа»

Горсовет Уфы одобрил создание новой единой управляющей компании, которая называется «Моя Уфа». Известно, что она учреждена администрацией города и будет контролироваться властями.
Как сообщил вице-мэр города Кирилл Чистяков, работа компании будет заключаться в содержании придомовых площадей и проездов между кварталами, которые не включены в состав имущества собственников домов и квартир. Также организация будет заниматься содержанием детских площадок, иллюминаций и помещений, которые не заселены и являются собственностью муниципального фонда.
Также Чистяков добавил, что целью компании не является извлечение прибыли. По словам чиновника, все деньги, которые будут поступать от жителей, пойдут на содержание и обслуживание многоквартирных домов и их придомовых территорий.
Ранее только что вступивший на свой пост мэр города Мавлиев поругал чиновников за плохое состояние уфимских дворов. Сити-менеджер попросил внимательнее относиться к своей работе и рассказал, что после прогулки по дворам он заметил большое скопление мусора в контейнерах и необработанные как следует деревья.