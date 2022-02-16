Горсовет Уфы одобрил создание единой управляющей компании «Моя Уфа»

Как сообщил вице-мэр города Кирилл Чистяков, работа компании будет заключаться в содержании придомовых площадей и проездов между кварталами, которые не включены в состав имущества собственников домов и квартир. Также организация будет заниматься содержанием детских площадок, иллюминаций и помещений, которые не заселены и являются собственностью муниципального фонда.