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Горсовет Уфы одобрил создание единой управляющей компании «Моя Уфа»

16 февраля 09:56
По словам вице-мэра, компания будет работать не ради извлечения прибыли, а для того, чтобы содержать придомовые территории и детские площадки. Об этом стало известно сегодня, 16 февраля.

Горсовет Уфы одобрил создание новой единой управляющей компании, которая называется «Моя Уфа». Известно, что она учреждена администрацией города и будет контролироваться властями.

Как сообщил вице-мэр города Кирилл Чистяков, работа компании будет заключаться в содержании придомовых площадей и проездов между кварталами, которые не включены в состав имущества собственников домов и квартир. Также организация будет заниматься содержанием детских площадок, иллюминаций и помещений, которые не заселены и являются собственностью муниципального фонда.

Также Чистяков добавил, что целью компании не является извлечение прибыли. По словам чиновника, все деньги, которые будут поступать от жителей, пойдут на содержание и обслуживание многоквартирных домов и их придомовых территорий.

Ранее только что вступивший на свой пост мэр города Мавлиев поругал чиновников за плохое состояние уфимских дворов. Сити-менеджер попросил внимательнее относиться к своей работе и рассказал, что после прогулки по дворам он заметил большое скопление мусора в контейнерах и необработанные как следует деревья.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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