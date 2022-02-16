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Голы молодых и третий период в окопах. «Салават Юлаев» справился с «Автомобилистом»

16 февраля 05:08
Фото: «Автомобилист»
Уфимцы нуждаются в более серьезном вызове, в третьем периоде команда опасно закрывается в обороне, 18-летний «лимитчик» Карпов забрасывает победную шайбу.

Золотая ленточка. Это был матч против детской онкологии

Несмотря на раннее завершение сезона, «Автомобилист» не стал распускать команду, как, например, «Амур». Клуб из Екатеринбурга продолжил играть для зрителей и посвятил товарищеские встречи против «Салавата Юлаева» борьбе с детским раком — оба матча благотворительные.

В честь этого хоккеисты обеих команд вышли на лед с золотыми ленточками на джерси. Хозяева вышли в ретро-форме. Напомним, что за «Автомобилист» выступают уфимские защитники Алексей Василевский и Ефим Гуркин, а главный тренер — уфимец Николай Заварухин.

Совместно с благотворительным фондом уральцы проведут сбор средств на приобретение прибора для Центра детской онкологии и гематологии. Так, на это отправится вся выручка с продажи билетов. Здорово, что проводятся такие акции и даже матчи вне турнира КХЛ могут приносить пользу обществу.

Фото: «Автомобилист»

«Салавату» нужен товарищеский матч с топовым соперником

При всем уважении к «Нефтехимику», «Автомобилисту» и минскому «Динамо» — это не те команды, с которыми уфимский клуб сможет выйти на максимально приближенный к боевому уровень. Содержание встреч с нижнекамцами и уральцами подтверждает скепсис, возникающий при взгляде на турнирное положение.

Мало что можно отработать, когда оппонент сильно уступает в классе, не собран, да еще и больше месяца не играл. Можно вспомнить взаимопонимание с партнерами, вернуть физическую форму, отточить базовые элементы игры. Судя по статистике вбрасываний — это точно нуждается в шлифовке.

Не сказать, что супер-легко и все в одну калитку. Речь о том, что этого может не хватить. Цель февральских товарищеских матчей — хоть как-то компенсировать фактически отмененную КХЛ «регулярку» во имя сборной, которая не участвует в турнире всех сильнейших.

Третий период — отдельный разговор. В первых двух «Автомобилист» был максимально безвредным и грустным. Можно выделить только Георгия Белоусова, который в первой попытке большинства сотряс крестовину ворот Юхи Метсолы, в третьей — угодил в штангу.

За сорок минут матча Юха мог замерзнуть и простудиться. Кроме указанных моментов — минимум угроз, за три попытки игры 5 на 4 всего один бросок в створ (столько же у Уфы в контратаке). Впрочем, нельзя много требовать от команды, которая не играла с 13 января.

В итоге отработать действия в меньшинстве — и в принципе в защите — в более или менее тяжелых условиях вышло только в заключительной двадцатиминутке. Только там было нечто, напоминающее уровень регулярного сезона КХЛ.

Фото: «Автомобилист»

Похожее можно сказать о розыгрыше большинства. Без Александра Кадейкина и финской тройки игры 5 на 4 у «Салавата» практически нет. Пусть выборка и мала. В Екатеринбурге была лишь одна попытка.

Первую спецбригаду составили почти те же, кто и 10 февраля: Ларсен, Алалыкин, Кулемин, Тихонов и Шмелев. Вторая тоже изменилась мало: Хафизуллин, Антипин, Санников, Хохряков, Пименов. У первого состава по броску в створ и мимо, у второго — ничего.

Отсутствие голов в большинстве можно объяснять недостатком практики. Хотя больше верится, что этот компонент держится скорее на лидерах, чем на схеме розыгрыша. Манера стандартная, но видение поля и «химия» между мастеровитыми партнерами рождают нетривиальные ходы.

Досадно, что уфимский клуб не заявился к «Ак Барсу» на их «Турнир на паузе», где так же участвуют «Локомотив», «Северсталь» и «Нефтехимик». Два топ-клуба, команда-открытие и все тот же «Нефтехимик». Даже товарищеское «Зеленое дерби» вызвало бы огненный настрой и ажиотаж среди публики.

Фото: «Автомобилист»

В третьем периоде закрылись и почти не атаковали. Подобное бывало в сезоне, но не ясно, насколько это по плану

Даже если бы пресс-служба организовала журналистам общение с главным тренером Томи Ламсой, наставник наверняка повторил бы свой тезис: нет, нас не запирали в своей зоне, мы действовали согласно своему плану.

И снова мы бы подвергли сомнению:

а) действительно ли это план,

б) если план, то насколько приемлемый, когда до плей-офф две недели.

Фото: «Автомобилист»

В последней трети основного времени уфимцы не выиграли ни одного вбрасывания в своей зоне и лишь одно в меньшинстве: 0-5 и 1-3 соответственно. В атаке 2-3. Этот сегмент матча в принципе «на точке» не удался: общие 5-14.

Статистика входов в зону с контролем косвенно свидетельствует и о владении инициативой: 3-2 против 5-9. И самое простое — 5-18 броски в створ. В предыдущие сорок минут «бело-зеленые» были на голову выше практически по всем показателям.

СЮ Автомобилист Δ
Corsi for (CF) 53 54 -1
CF, % 49,53% 50,47% -0,93%
Голы 5 на 5 2 1 1
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 21 29 -8
PDO, % 106,08% 93,92% 12,15%
Броски мимо створа 19 21 -2
БВ вообще 22 32 -10
Доля БВ в общем числе бросков 53,66% 60,38% -6,72%
БВ после ВВбр 5 на 5 0 0 0
БВ со входа в зону 5 на 5 3 0 3
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 0 1 -1
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 0 0 0
Пробросы 5 на 5 1 1 0
ВВбр после пробросов 0 2 -2
Вход 5 на 5 26 13 13
Брак при входе 5 на 5 13 19 -6
Эффективные попытки входа, % 66,67% 40,63% 26,04%
Вброс 5 на 5 4 3 1
Брак при вбросе 5 на 5 7 8 -1
Эффективные попытки вброса, % 36,36% 27,27% 9,09%
Использование входа 5 на 5, % 78,00% 74,42% 3,58%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 36 18 18
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 69 49 20
Эффективные смены в атаке, % 52,17% 36,73% 15,44%
Вход 5 на 5 с БВ 13 9 4
Вход 5 на 5 с БВ, % 33,33% 28,13% 5,21%
Вброс 5 на 5 с БВ 1 3 -2
Вброс 5 на 5 с БВ, % 9,09% 1,00% 8,09%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 16 14 2
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 15,24% 20,90% -5,66%

То есть, при ничего не гарантирующем счете 0:2 и скользком 1:2 не удавалось достичь контроля шайбы фундаментальным путем, не было достаточной инициативы, чтобы закрепить преимущество.

На 53-й минуте Екатеринбург впервые действительно доминировал, «заперев» гостей в зоне. В копилку к штангам Белоусов добавил обостряющий пас на центральный «пятак». Данил Романцев сделал похожую передачу Патрису Кормье.

Который вскоре действительно забросил: после вброса Романцев выиграл забег у Павла Коледова и нашел канадца пасом. Прием был тяжелым, однако номер 28 разобрался в эпизоде.

Окей, в этом эпизоде Сергей Зборовский не сумел реализовать «железный» момент. Но ведь у соперников в плей-офф не будет месячного перерыва без хоккея.

Наконец, здесь Метсола вообще был бы бессилен — решающий сэйв матча совершил (не исключено, что случайно, он был спиной к сопернику) защитник Михаил Науменков.

Если уфимцы осознанно перешли на игру вторым номером и это действительно часть плана на плей-офф — риск громаден. Даже «Сибирь» в первом раунде не пощадит. Если это случилось больше из-за усердия оппонента — это не так страшно в рамках товарищеских игр.

Победителей не судят лишь те, кто не хочет развиваться и доволен тем, что есть. Это противоречит спортивному принципу. «СЮ» может больше, чем «сушить» концовку и терпеть.

Голы для уверенности и новый «лимитчик»

Последний гол Алексей Пустозеров оформил 16 сентября. Он старательный игрок, хорошо разговаривает с прессой, ему не отказать в скорости, но он не «технарь», часто его звено никак не может закрепиться в чужой зоне, а молодым на уровне КХЛ тяжело ловить соперника на контратаках и лихо забивать сходу.

Номер 92 наконец «расчехлился». Матч товарищеский, но поможет 21-летнему уроженцу Чебаркули вспомнить, что такое забить гол и добавит уверенности в своих силах. Всегда приятно, когда уверенность подкрепляется эмпирическими данными.

Примечательно, что шайба предельно самостоятельная — скептику здесь не указать на партнеров и членство в первом звене. Нет, Пустозеров совершил подбор в зоне обороны, захватил правый фланг и с кистей обыграл Юхана Матссона.

Против «Нефтехимика» тренеры выставили в качестве «лимитчика» (молодого игрока, который по регламенту КХЛ должен быть в заявке) Александра Комарова и рослый защитник в целом заслужил положительную оценку.

После матча Ламса сказал, что штаб заранее прикидывает, кто будет в роли «лимитчика» в следующем сезоне. Это должен быть игрок 2003 года рождения. Комаров остался в составе против «Авто», но был подвинут вернувшимся Филипом Ларсеном в четвертую пару.

На сей раз задействовали еще одного 18-летнего. Знакомьтесь — Игорь Карпов, один из лидеров «Толпара» по очкам за матч в среднем (13+12 в 32 играх) и автор дубля в эпичном камбэке «юлаевской молодежки» против «Локо-76» с 0:3. И он забросил шайбу, оказавшуюся победной.

Конечно, хвалить рано — Игорь нарушил правила в том же периоде (не поспел за соперником на линии и вынужденно сделал подножку), да и сам гол во многом сотворил Глеб Кузьмин (тоже некогда лидер «Толпара»). В остальном запомнился только попыткой форчека в первой смене.

Плюс любых товарищеских матчей и турниров — возможность посмотреть на подрастающую смену. Будет здорово, если на матч с минским «Динамо» повезут Павла Дергунова — лучшего бомбардира «Толпара» (19+31 в 49 играх) и тоже форварда 2003 года рождения.

Товарищеские матчи перед плей-офф:

10 февраля. «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» 3:0

15 февраля. «Автомобилист» — «Салават Юлаев» 1:2

17 февраля, 13:00. «Автомобилист» — «Салават Юлаев». KHL, KHL Prime

22 февраля. «Динамо» Минск — «Салават Юлаев»

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