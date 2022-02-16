Голы молодых и третий период в окопах. «Салават Юлаев» справился с «Автомобилистом»

За сорок минут матча Юха мог замерзнуть и простудиться. Кроме указанных моментов — минимум угроз, за три попытки игры 5 на 4 всего один бросок в створ (столько же у Уфы в контратаке). Впрочем, нельзя много требовать от команды, которая не играла с 13 января.