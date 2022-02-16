Еврокомиссия подготовила срочные меры на случай нарушения энергопоставок

Как сообщила председатель ЕК, Евросоюз «заинтересован в диверсификации поставок энергоносителей». В то же время она подчеркнула, что необходимо положить конец зависимости от российского газа. Об этом сообщает издание RT.
«Мы разработали срочные меры, предусмотрев все сценарии нарушения поставок энергоносителей в Европу. С учетом всего комплекса принятых решений Европа не испытывает проблем с поставками этой зимой», — отметила глава ЕК.
Как ранее указывали представители МИД России, США пытаются завоевать часть рынка энергоресурсов Европы, используя сформированную ими же политическую обстановку в регионе.
В Кремле отметили, что Штаты не способны даже частично обеспечить объемы поставок энергоресурсов, которые осуществляет европейцам Россия.