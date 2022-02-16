mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Еврокомиссия подготовила срочные меры на случай нарушения энергопоставок

16 февраля 16:19
Фото: pxhere.com
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением о том, что Еврокомиссия подготовила комплекс срочных мер, которые помогут преодолеть связанные с поставками газа трудности.

Как сообщила председатель ЕК, Евросоюз «заинтересован в диверсификации поставок энергоносителей». В то же время она подчеркнула, что необходимо положить конец зависимости от российского газа. Об этом сообщает издание RT.

«Мы разработали срочные меры, предусмотрев все сценарии нарушения поставок энергоносителей в Европу. С учетом всего комплекса принятых решений Европа не испытывает проблем с поставками этой зимой», — отметила глава ЕК.

Как ранее указывали представители МИД России, США пытаются завоевать часть рынка энергоресурсов Европы, используя сформированную ими же политическую обстановку в регионе.

В Кремле отметили, что Штаты не способны даже частично обеспечить объемы поставок энергоресурсов, которые осуществляет европейцам Россия.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48