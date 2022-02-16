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Четырехлетний ребенок погиб в Башкирии из-за обычного окурка

16 февраля 06:46
Фото: 1MI
Мужчина оставил тлеющий окурок в своей квартире, от чего произошел пожар. Из-за этого соседские дети этажом выше отравились угарным газом, в результате чего погибла девочка. Об этом сообщает пресс-служба СК республики.

В Салавате местный суд вынес приговор мужчине, по вине которого погибла девочка четырех лет. Об этом сообщает следственный комитет республики.

Известно, что 1 сентября прошлого года, пьяный местный житель оставил непотушенный окурок сигареты в квартире и ушел. После чего в его жилище начался пожар, дым от которого попал в квартиру, которая расположена выше на один этаж.

В соседней квартире было два несовершеннолетних ребенка четырех и семнадцати лет. Та, что младше, скончалась от отравления угарным газом, а вторая получила тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый признал свою вину, теперь он отправится в колонию на 1 год 8 месяцев.

Ранее при пожаре в Башкирии погиб одиннадцатимесячный ребенок. В одном из сел загорелся одноэтажный дом, в котором находился младенец без присмотра взрослых. Позже выяснилось, что мать ребенка ушла в гости в соседний дом и не заметила как загорелся ее собственный. Тело ребенка обнаружили спасатели уже во время тушения пламени.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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