Четырехлетний ребенок погиб в Башкирии из-за обычного окурка

В Салавате местный суд вынес приговор мужчине, по вине которого погибла девочка четырех лет. Об этом сообщает следственный комитет республики.
Известно, что 1 сентября прошлого года, пьяный местный житель оставил непотушенный окурок сигареты в квартире и ушел. После чего в его жилище начался пожар, дым от которого попал в квартиру, которая расположена выше на один этаж.
В соседней квартире было два несовершеннолетних ребенка четырех и семнадцати лет. Та, что младше, скончалась от отравления угарным газом, а вторая получила тяжкий вред здоровью.
Обвиняемый признал свою вину, теперь он отправится в колонию на 1 год 8 месяцев.
Ранее при пожаре в Башкирии погиб одиннадцатимесячный ребенок. В одном из сел загорелся одноэтажный дом, в котором находился младенец без присмотра взрослых. Позже выяснилось, что мать ребенка ушла в гости в соседний дом и не заметила как загорелся ее собственный. Тело ребенка обнаружили спасатели уже во время тушения пламени.