Четырехлетний ребенок погиб в Башкирии из-за обычного окурка

Ранее при пожаре в Башкирии погиб одиннадцатимесячный ребенок. В одном из сел загорелся одноэтажный дом, в котором находился младенец без присмотра взрослых. Позже выяснилось, что мать ребенка ушла в гости в соседний дом и не заметила как загорелся ее собственный. Тело ребенка обнаружили спасатели уже во время тушения пламени.