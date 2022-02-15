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Жителям Башкирии объяснили, как открыть и закрыть больничный лист не выходя из дома

15 февраля 11:49
Фото: 1MI
Речь идет о больничных, которые вызваны заболеванием именно коронавирусной инфекцией. Как именно действовать в случае положительного ПЦР-теста гражданам рассказали на брифинге в Минздраве 15 февраля.

Если на прошлом брифинге по коронавирусу в минздраве Башкирии обсуждался вопрос о больничных листах по уходу за ребенком да и в целом “детская тема”, на сегодняшнем брифинге в минздраве Башкирии подняли не менее важную тему о том, как поступать тем, кто получил положительный результат ПЦР теста.

Максим Забелин начал с того, что организация красных зон и фильтр-боксов вполне позволяет инфицированным гражданам посещать медучреждения. Однако рассказал забелин и о том, как можно избежать похода в поликлинику. Для начала министр сообщил, что сейчас для дистанционного открытия больничного листа по положительному ПЦР-тесту создали упрощенный порядок, который действует до 15 марта. Он уточнил, что при необходимости срок действия порядка могут продлить.

Что касается открытия листа нетрудоспособности по результатам ПЦР-теста, сделанного частной клиникой – это возможно только после того, как пациента увидит врач и убедится, что это не мошенничество.Врач откроет больничный и назначит лечение.

Тем, кто получил положительный результат ПЦР-теста из государственной лаборатории, то есть попал в единую систему еще проще. Нужно обратиться в колл-центр по номеру 122 и оставить заявку на визит медика, встреча с доктором может быть как очной так и онлайн. Если на видеосвязи доктор заподозрит неладное он лично посетит пациента. Если же доктор поймет, что здоровью человека ничего не угрожает и болезнь протекает бессимптомно, то лист нетрудоспособности откроют и без осмотра. Закрыть больничный выздоровевший пациент также может дистанционно.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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