Жителям Башкирии объяснили, как открыть и закрыть больничный лист не выходя из дома

Тем, кто получил положительный результат ПЦР-теста из государственной лаборатории, то есть попал в единую систему еще проще. Нужно обратиться в колл-центр по номеру 122 и оставить заявку на визит медика, встреча с доктором может быть как очной так и онлайн. Если на видеосвязи доктор заподозрит неладное он лично посетит пациента. Если же доктор поймет, что здоровью человека ничего не угрожает и болезнь протекает бессимптомно, то лист нетрудоспособности откроют и без осмотра. Закрыть больничный выздоровевший пациент также может дистанционно.