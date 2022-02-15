За публикацию интимной переписки следователя в Башкирии будут судить четверых человек

Уголовное дело, которое постоянно находится в поле зрения СМИ, соцсетей и телеграм-каналов, отправляется в суд. Собственно публикация в телеграм-канале судя по всему и легла в основу обвинения, но обо всем по порядку. Судить четверых граждан, трое из которых своей вины в преступлениях не признали, будут за воспрепятствование производству предварительного расследования и пособничество в его совершении и за нарушение неприкосновенности частной жизни.
Сразу четверо уфимцев обвиняются в том, что они нарушили неприкосновенность частной жизни, а также воспрепятствовали расследованию уголовного дела. По данным следствия на рубеже 2020 и 2021 года экс-адвокат, которую обвиняли в мошенничестве многократно пыталась заявить отвод следователя, который вел дело в отношении нее. Но в данной просьбе ей было отказано. Следствие полагает, что женщина находясь под домашнем аресте с преступным умыслом вместе с адвокатом решила дискредитировать следователя, чтобы его в дальнейшем отстранили от дела.
Пресс-служба следкома по Башкирии сообщила, что обвиняемая экс-адвокат получила личную и местами весьма интимную переписку, которую её бывшая доверительница вела с тем самым следователем. Полученными материалами она распорядилась следующим образом — передала их своему адвокату, который передал их еще одному адвокату, а тот уже передал «компромат» для размещения в популярном в регионе телеграм-канале в сопровождении с разгромной изобличающей статьей.
Весьма неоднозначные сведения о частной жизни следователя и бывшей доверительницы экс-адвоката разлетелись по интернету, чем и были по данным следствия нарушены их конституционные права, а также произошло и вмешательство в деятельность следователя. Обвинительное заключение в отношении граждан уже утверждено и после вручения его копий дело отправится для рассмотрения в суд.