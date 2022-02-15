За публикацию интимной переписки следователя в Башкирии будут судить четверых человек

Сразу четверо уфимцев обвиняются в том, что они нарушили неприкосновенность частной жизни, а также воспрепятствовали расследованию уголовного дела. По данным следствия на рубеже 2020 и 2021 года экс-адвокат, которую обвиняли в мошенничестве многократно пыталась заявить отвод следователя, который вел дело в отношении нее. Но в данной просьбе ей было отказано. Следствие полагает, что женщина находясь под домашнем аресте с преступным умыслом вместе с адвокатом решила дискредитировать следователя, чтобы его в дальнейшем отстранили от дела.