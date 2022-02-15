Вакцина «Спутник М» для подростков в скором времени должна поступить в Башкирию

Первую партию вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» завезли в регион в в количестве 2800 доз. Все они были израсходованы уже 9 февраля. Сразу после того как партия подошла к концу жители Башкирии стали требовать у Радия Хабирова содействовать скорейшей поставке вакцины в регион, требования они озвучивали на его странице в соцсети. В Минздраве Башкирии тогда Mkset подтвердили высокий спрос на вакцину и большое количество обращений из-за ее отсутствия.