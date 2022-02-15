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Вакцина «Спутник М» для подростков в скором времени должна поступить в Башкирию

15 февраля 11:22
Фото: 1MI
Точную дату поставки министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин однако не назвал, но сообщил, что минздрав ожидает поставку, на брифинге по коронавирусу 15 февраля.

Первая партия вакцины, поставленная в республику подошла к концу еще 9 февраля, неделю назад. На сегодняшнем брифинге по коронавирусу в региональном минздраве не обошли тему вакцины для подростков, которую ожидают желающие привиться дети в возрасте от 12 до 17 лет.

Максим Забелин на брифинге сообщил, что пока что в федеральном министерстве здравоохранения региональному ведомству еще не сообщили, Башкирия как и другие регионы находится в «режиме ожидания» отгрузки желанной вакцины из логистического центра «Нацимбио».

Первую партию вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» завезли в регион в в количестве 2800 доз. Все они были израсходованы уже 9 февраля. Сразу после того как партия подошла к концу жители Башкирии стали требовать у Радия Хабирова содействовать скорейшей поставке вакцины в регион, требования они озвучивали на его странице в соцсети. В Минздраве Башкирии тогда Mkset подтвердили высокий спрос на вакцину и большое количество обращений из-за ее отсутствия.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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