mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфу после долгого перерыва вернется каршеринг «Делимобиль»

15 февраля 08:35
Фото: 1MI
После долгого перерыва компания решила обратно вернуться в Уфу, в то время как владельцы другого сервиса каршеринга выставили свой бизнес на продажу. Как пишет РБК-Уфа, возвращение «Делимобиля» связано с приездом в Башкирию его основателя.

В Уфе вновь появится «Делимобиль», в город поступят 500 автомобилей разных марок. Впервые каршеринг появился в городе в 2017 году. Перерыв длился около двух лет, но сейчас компания планирует возвращаться в Башкирию уже предстоящей весной.

Интересно, что компания привозит машины для запуска каршеринга одновременно с тем, как в республику нагрянет с визитом основатель «Делимобиля» Винченцо Трани.

Ранее сообщалось, что в Уфе каршеринг MaturCar выставили на продажу за 75 миллионов рублей. Как объяснили владельцы бизнеса, на такие меры пришлось пойти из-за невысокого спроса в период пандемии. Отмечается, что прибыль от каршеринга упала еще в 2020 году, а сейчас предприниматели решили немного сменить направление и заняться каршерингом самокатов, которые, к слову, пользуются большим спросом у уфимцев.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48