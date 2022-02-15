В Уфу после долгого перерыва вернется каршеринг «Делимобиль»

Ранее сообщалось, что в Уфе каршеринг MaturCar выставили на продажу за 75 миллионов рублей. Как объяснили владельцы бизнеса, на такие меры пришлось пойти из-за невысокого спроса в период пандемии. Отмечается, что прибыль от каршеринга упала еще в 2020 году, а сейчас предприниматели решили немного сменить направление и заняться каршерингом самокатов, которые, к слову, пользуются большим спросом у уфимцев.