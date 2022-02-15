В центре Уфы газовая «аварийка» попала в ДТП и перевернулась

Сегодня, 15 февраля в самом центре Уфы, около получаса назад на пересечении улиц Гоголя и Чернышевского произошло ДТП, в которое судя по кадрам очевидцев происшествия попала и машина аварийной газовой службы. Газель с синими проблесковыми маячками на крыше и с характерными полосками на самой машине дает основания полагать именно так. На кадрах очевидцев можно заметить еще один автомобиль, который очевидно получил значительные механические повреждения.
Судя по видео с места происшествию и отсутствии на месте медиков скорой помощи или же очевидцев происшествие обошлось без жертв, однако это только предположение. Данную информацию уже подтвердили в пресс-службе ГИБДД по Уфе — в происшествии к счастью обошлось без жертв.