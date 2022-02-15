mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В центре Уфы газовая «аварийка» попала в ДТП и перевернулась

15 февраля 10:45
Фото: bash.dtp.official
Кадры происшествия с искареженнной легковушкой и лежащим на боку автомобилем аварийной газовой службы, продемонстрировали в соцсетях очевидцы происшествия.

Сегодня, 15 февраля в самом центре Уфы, около получаса назад на пересечении улиц Гоголя и Чернышевского произошло ДТП, в которое судя по кадрам очевидцев происшествия попала и машина аварийной газовой службы. Газель с синими проблесковыми маячками на крыше и с характерными полосками на самой машине дает основания полагать именно так. На кадрах очевидцев можно заметить еще один автомобиль, который очевидно получил значительные механические повреждения.

Судя по видео с места происшествию и отсутствии на месте медиков скорой помощи или же очевидцев происшествие обошлось без жертв, однако это только предположение. Данную информацию уже подтвердили в пресс-службе ГИБДД по Уфе — в происшествии к счастью обошлось без жертв.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48