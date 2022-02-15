В Сбербанке прокомментировали рост цен на жилье в России в 2022 году

Попов подчеркнул, что до насыщения спроса еще далеко. Россияне все еще мало обеспечены жильем в сравнении с другими государствами — 27–28 квадратных метров на человека. Именно это остается одним из драйверов роста отрасли. В прошлом году стоимость жилья выросла в 50 крупнейших городах страны. В их число вошли также Москва и Санкт-Петербург. Тут рост превысил 30%. В 2022 году ситуация стабилизируется, и роста цен на жилье не произойдет. Об этом информирует ria.ru.