В Башкирии признали виновным ритуальщика, который спрятал тело знакомого в могилу

Местный 21-летний житель 11 мая поругался со своим 25-летним знакомым из-за девушки: тот, находясь еще в местах лишения свободы, переписывался с девушкой обвиняемого. Из-за возникшей ссоры завязалась драка, в ходе которой оба молодых человека скатились вниз по оврагу и попали в водоем. В результате обвиняемый начал руками удерживать голову погибшего под водой, пока тот не перестал подавать признаков жизни.