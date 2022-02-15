В Башкирии лесные питомники будут защищены от строительства

Толкачев подчеркнул, что на данный момент Башкирия занимает лидирующие позиции в Приволжском округе по масштабам лесовосстановления, которое проводится искусственным образом. Известно, что сейчас в республике закупается лесопосадочная техника, но, как он отметил, необходим качественный посадочный материал в том числе.