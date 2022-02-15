В Башкирии бездомные собаки напали на двух подростков

Отметим, что ситуация с нападением бродячих животных в республике сейчас находится в центре внимания СМИ и общественников. Недавно, например, в Уфе бродячие псы попытались напасть на школьника, когда тот убегал от них. К счастью ребенок не пострадал, так как ему на пути попался дворник с лопатой, который и отпугнул агрессивных животных. Также в Башкирии бездомные собаки покусали 21-летнюю девушку, которая провожала своего младшего брата в школу. Ей пришлось обратиться за медицинской помощью.