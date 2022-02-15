mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сегодня на Затонском кольце в Уфе закрыли съезд на улицу Пархоменко

15 февраля 05:30
Фото: 1MI
Как и предупреждали ранее городские власти, 15 февраля на Затонском кольце в Уфе изменилось схема движения транспорта, это сделано с целью разгрузить транспортный поток.

О том, что схема движения на транспортном Затонском кольце в Уфе будет изменена стало известно еще 28 января 2021 года. Сегодня этот день настал, с 15 февраля с улицы имени города Галле больше нельзя попасть на улицу Пархоменко. Соответствующие дорожные знаки власти города установили на минувших выходных.

Съезд закрыли не на какой-то период времени, а на постоянку. Планируется, что закрытый съезд позволит повлиять на снижение аварийности на данном участке, на котором уфимцы регулярно попадают в аварии и подолгу стоят в пробках. Загрузку дорог закрытие съезда по мнению властей также может существенно ослабить, во всяком случае на именно этом участке.

В мэрии еще на прошлой неделе сообщали каким образом поступать тем, кому необходимо попасть с улицы имени города Галле на Пархоменко: добраться из пункта А в пункт Б можно через улицу Зорге с проездом вниз по улице Кировоградской или же с объездом по Затонскому шоссе с выездом на Алексеевское шоссе.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48