Сегодня на Затонском кольце в Уфе закрыли съезд на улицу Пархоменко

В мэрии еще на прошлой неделе сообщали каким образом поступать тем, кому необходимо попасть с улицы имени города Галле на Пархоменко: добраться из пункта А в пункт Б можно через улицу Зорге с проездом вниз по улице Кировоградской или же с объездом по Затонскому шоссе с выездом на Алексеевское шоссе.