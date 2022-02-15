Ратмир Мавлиев в первый день на посту и. о. мэра Уфы ответил на просьбу убрать снег

Пользователь отметил Мавлиева в комментарии и потребовал убрать снег с прохода и проезда около 42 лицея и детского сада, уточнив, что дети там «по уши в снегу». Новый и. о. мэра на просьбу ответил коротко и по делу — «отработаем».