Ратмир Мавлиев в первый день на посту и. о. мэра Уфы ответил на просьбу убрать снег

Исполняющий обязанности мэра Уфы Ратмир Мавлиев, ранее руководивший городом Нефтекамск, буквально ворвался в работу. Вечером 14 февраля после того, как горсовет Уфы единогласно поддержал кандидатуру Мавлиева, он уже успел провести совещание, фото с которого опубликовал в своем аккаунте в социальной сети.
Уфимцы нового мэра, судя по всему, ждали. Потому что к новому мэру, который занимал должность всего несколько часов, сразу стали обращаться со старыми вопросами.
Пользователь отметил Мавлиева в комментарии и потребовал убрать снег с прохода и проезда около 42 лицея и детского сада, уточнив, что дети там «по уши в снегу». Новый и. о. мэра на просьбу ответил коротко и по делу — «отработаем».
Напомним, вчера, 14 февраля депутаты горсовета Уфы единогласно приняли отставку Сергея Грекова, который переходит на работу в полномочном представительстве республики Башкортостан в Москве. Не возникло у депутатов разногласий и при голосовании за нового и. о. мэра Уфы, кандидатура Ратмира Мавлиева была также единогласно одобрена.