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Ратмир Мавлиев в первый день на посту и. о. мэра Уфы ответил на просьбу убрать снег

15 февраля 04:08
Фото: фото из соцсетей
Спустя буквально несколько часов после того, как депутаты горсовета утвердили кандидатуру Мавлиева, на нового мэра посыпались старые вопросы.

Исполняющий обязанности мэра Уфы Ратмир Мавлиев, ранее руководивший городом Нефтекамск, буквально ворвался в работу. Вечером 14 февраля после того, как горсовет Уфы единогласно поддержал кандидатуру Мавлиева, он уже успел провести совещание, фото с которого опубликовал в своем аккаунте в социальной сети.

Уфимцы нового мэра, судя по всему, ждали. Потому что к новому мэру, который занимал должность всего несколько часов, сразу стали обращаться со старыми вопросами.

Пользователь отметил Мавлиева в комментарии и потребовал убрать снег с прохода и проезда около 42 лицея и детского сада, уточнив, что дети там «по уши в снегу». Новый и. о. мэра на просьбу ответил коротко и по делу — «отработаем».

Напомним, вчера, 14 февраля депутаты горсовета Уфы единогласно приняли отставку Сергея Грекова, который переходит на работу в полномочном представительстве республики Башкортостан в Москве. Не возникло у депутатов разногласий и при голосовании за нового и. о. мэра Уфы, кандидатура Ратмира Мавлиева была также единогласно одобрена.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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