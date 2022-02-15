Ратмир Мавлиев провел первое рабочее совещание в должности и. о. мэра Уфы

Фото с первого рабочего совещания Мавлиев выложил на своей странице в соцсети, подписав его «Первое совещание. Работа началась». Уфимцы судя по всему не планируют давать новому мэру времени на раскачку и уже в первый рабочий день начали в комментариях жаловаться на уборку снега. Отметим, что Мавлиев лично ответил уфимцу на жалобу и заявил, что ее «отработают».