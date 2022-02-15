Пропавший мальчик, лучшие зарплаты и очередное нападение собак на детей в Башкирии

В Стерлитамаке на двух детей в разное время напали бездомные собаки. Оба случая произошли на улице Проспекта Октября, к счастью, дети не пострадали. Сначала бродячие животные попытались напасть на девочку, но в результате ее мама, которая в этот момент находилась рядом, смогла спугнуть агрессивных собак. Затем подобная ситуация произошла и с мальчиком, но тот смог убежать и также избежал травм. По данному факту правоохранительные органы уже начали проверку. Устанавливаются причины произошедшего, также в ближайшее время будут опрошены все свидетели и должностные лица, которые несут ответственность за подобные случаи.
В Башкирии ожидается поставка еще одной партии доз вакцины "Спутник-М" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Точную дату министр здравоохранения Максим Забелин не назвал, однако сообщил, что это произойдет в ближайшее время. Количество доз также неизвестно, но в предыдущий раз они прибыли в количестве 2800 штук.
Башкирия стала лучшим регионом по зарплатам в Поволжье, обогнав Татарстан - те заняли второе место с небольшим отрывом. Известно, что средняя зарплата в Уфе составляет 48 800, в то время как в Татарстане - 46 000 рублей. Больше всего в республике зарабатывают сотрудники сферы добычи промышленного сырья - их зарплата в среднем может составлять 65 500 рублей в месяц.
Стало известно, как будут отдыхать жители Башкирии в предстоящие праздники. Согласно производственному календарю, все будут отдыхать 23 февраля, 6, 7 и 8 марта. А вот в субботу 5 марта, к сожалению, придется выйти на работу. Но есть и хорошие новости - рабочий день будет сокращен на один час, так как он является предпраздничным днем.
Сегодня стали известны подробности необычного исчезновения десятилетнего мальчика, поиски которого начались еще 13 февраля. Позже его нашли в селе в доме у женщины на 240 километров от родной Уфы. Оказалось, что прогуливаясь в воскресенье по улице, мальчик обратился к незнакомке и попросил 50 рублей на еду. Сердобольная женщина так сильно пожалела ребенка, что решила увезти его к себе домой, накормить и уложить спать. Правда, на следующий день к ней нагрянули оперативники, которые вычислили ребенка по камерам. Мальчика вернули домой, в обстоятельствах сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов.