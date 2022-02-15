mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Официальный представитель МИД России назвала «элиту» настоящим врагом Украины

15 февраля 17:47
Фото: pxhere.com
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к госслужащим и олигархам вернуться на Украину продемонстрировал, что враг страны — не РФ, а украинская «элита».

Просьба главы государства была адресована гражданам, выехавшим из страны под страхом войны и нежелания защищать свою родину, сообщает издание RT.

«После того как президент Украины заявил о том, что объявление даты „вторжения“ — это запугивание, стало понятно, что друг этого государства не США», — добавила дипломат.

Захарова упомянула, что «после того как Зеленский рассказал, что в объявленную американцами дату „нападения“ на Украине пройдут масштабные „имиджевые мероприятия“, стало вообще все понятно».

#Новости#Марина Колодкина#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48