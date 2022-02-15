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Новейшие поезда «Ласточка» будут обслуживать два маршрута из Уфы до Айгира и Приютово

15 февраля 03:35
Фото: bppc.ru
Ожидается, что подвижные составы для маршрутов «Уфа — Приютово» и «Уфа — Айгир» прибудут в регион в апреле, сообщили в пресс-службе Башкортостанской ППК 14 февраля.

На маршруты «Уфа — Приютово» и «Уфа — Айгир» уже этой весной, предположительно в апреле, выйдут новые электропоезда «Ласточка» с интересными характеристиками, среди которых возможность возвращать энергию торможения в контактную сеть и возможность без остановки проходить участки со смешанным типом питание.

Башкортостанская пригородная пассажирская компания получила поручение от главы Башкирии Радия Хабирова совместно с ОАО «РЖД» подготовиться к выходу на маршрут новых «Ласточек». Это будут два состава, в каждом из составов предусмотрено пять вагонов. Курсировать «Ласточки» будут по двум направлениям. Первое — от Уфы до Приютово, второе от Уфы до Айгира.

В Башкортостанской ППК пассажирам намекнули на то, что первых пассажиров «Ласточек» ждут не только впечатления от поездки, но и подарки.

Напомним, вполне вероятно, что уфимцев вскоре порадуют не только новые электрички, которые движутся по республике. Не исключено, что в скором времени может быть запущен поезд Уфа-Казань. Об этом глава сообщил на одной из недавних оперативок в правительстве Башкирии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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