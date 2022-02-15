Новейшие поезда «Ласточка» будут обслуживать два маршрута из Уфы до Айгира и Приютово

Напомним, вполне вероятно, что уфимцев вскоре порадуют не только новые электрички, которые движутся по республике. Не исключено, что в скором времени может быть запущен поезд Уфа-Казань. Об этом глава сообщил на одной из недавних оперативок в правительстве Башкирии.