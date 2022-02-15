На улице Революционной в Уфе запретили парковаться из-за проблем с уборкой снега

В своем сообщении о запрете парковки на участке улицы Революционной от дома № 162 в направлении улицы Николая Дмитриева и обратно в пресс-службе ведомства начали с сообщения о том, что припаркованные у края дороги существенно затрудняют уборку снега.
Для того, чтобы автомобили уфимцев перестали препятствовать уборке снега, к которой у города множество вопросов, администрация Уфы совместно с ГИБДД решили установить на улице сразу несколько новых знаков «Зона действия» и «Работает эвакуатор», «Время стоянки».
Напомним, сегодня в Уфе произошло еще одно важное для автолюбителей событие. Съезд с Затонского кольца на улицу Пархоменко с сегодняшнего дня закрыли окончательно и бесповоротно, так что уфимцам стоит заблаговременно обдумывать маршрут своих передвижений, альтернативный съезду с кольца путь с улицы округа Галле до Пархоменко Mkset публиковал здесь.