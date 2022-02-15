Минздрав Башкирии назвал основные осложнения при «омикроне»

По словам Забелина, зачастую осложнения связаны с тем, что обостряются инфекционные заболевания и совмещается флора бактерий. Из-за этого могут возникнуть отиты, трахеобронхиты или синуситы. Как отметил министр, к счастью, сейчас сократились именно случаи пневмонии у пациентов, от чего госпитализаций в тяжелом состоянии действительно стало меньше.