Мэрия Уфы снизила цены на торгах по шламонакопителю в 1300 раз

Настолько большая разница возникла не просто так: оказывается, институт «Газэнергопроект», который был среди конкурсантов, допустил ошибку и в своей заявке указал неверную сумму, забыв дописать при этом три нуля. На самом деле, стоимость контракта должна была быть указана в размере 18,9 миллионов рублей.