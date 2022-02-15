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Карты в мобильном приложении СберБанк Онлайн можно расположить в удобном порядке

15 февраля 09:28
Теперь в мобильном приложении СберБанк Онлайн клиенты могут менять карты местами и располагать их в удобном порядке. Такая возможность особенно актуальна для пользователей, у которых открыто сразу несколько карт в Сбере.

Теперь в мобильном приложении СберБанк Онлайн клиенты могут менять карты местами и располагать их в удобном порядке. Такая возможность особенно актуальна для пользователей, у которых открыто сразу несколько карт в Сбере. Например, валютную карту можно скрыть до тех пор, пока не придёт время отпуска, а кредитку поставить первой, если она используется чаще остальных.

Алексей Круглов, вице-президент, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка:

«Мы считаем, что мобильное приложение должно идеально соответствовать потребностям каждого клиента и быть удобным. Именно поэтому, дополняя усилия искусственного интеллекта по выбору последовательности отображения карт, мы ввели новую опцию. Благодаря ей люди сами могут скорректировать этот порядок в настройках соответствующего раздела».

Ранее в СберБанк Онлайн появились и другие полезные функции. Например, пользователи могут скрывать баланс на главном экране, чтобы никто не мог увидеть, сколько денег на счёте. Для этого нужно нажать на кошелёк и потянуть его вправо. Также можно скопировать номер карты в два клика, достаточно нажать на саму карту, а затем на два зелёных прямоугольника в правом поле.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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