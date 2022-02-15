mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Исполняющий обязанности мэра Уфы в первый рабочий день признал снежную проблему

15 февраля 16:03
Ратмир Мавлиев прогулялся по Черниковке и поговорил с министром ЖКХ Марзаевым. Он сделал вывод, что работы предстоит много. Об этом Мавлиев рассказал в своих социальных сетях.

Ратмир Мавлиев в первый же день своей работы на новом посту признал наличие проблемы со снегом в Уфе. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

По словам Мавлиева, с утра он вместе с министром ЖКХ Марзаевым обсудили эту проблему, а затем исполняющий обязанности мэра сам прогулялся по Черниковке, чтобы самостоятельно увидеть состояние дворов и площадок.

- Вывод сделал для себя просто - работы предстоит много! Остро ощущается нехватка дворников и других работников коммунального хозяйства, - написал Мавлиев.

Также он сообщил, что в ближайшее время планируется закуп специальной техники, на которую уже выделили полмиллиарда рублей, а еще 20 миллионов пойдут из городского бюджета.

Напомним, что в понедельник, 14 февраля сложил свои полномочия уже бывший мэр Уфы Сергей Греков. Теперь он займет должность полпреда Башкирии в Москве. Одновременно с этим на пост исполняющего обязанности пришел Ратмир Мавлиев, который ранее был мэром города Нефтекамска.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48