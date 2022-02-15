Гореславский: Призовой фонд I Национальной премии интернет-контента - 18 млн рублей

Как рассказал Алексей Гореславский, в список финалистов войдет чуть более шестидесяти конкурсных работ, которые, по его словам, представляют собой так называемый импакт-контент – тот, который воздействует на граждан, делая их лучше. По словам гендиректора ИРИ, поддержка производства такого контента осуществляется уже в течение трех лет, и за это время стало ясно, что его просто необходимо поощрять.