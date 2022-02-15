Гореславский: Призовой фонд I Национальной премии интернет-контента - 18 млн рублей

Отмечается, что участники со всех концов страны поборются за победу в 21 номинации. В их числе - художественные фильмы, сериалы, документальные и короткометражные киноленты, подкасты, блоги, журналистские проекты и др.
Как рассказал Алексей Гореславский, в список финалистов войдет чуть более шестидесяти конкурсных работ, которые, по его словам, представляют собой так называемый импакт-контент – тот, который воздействует на граждан, делая их лучше. По словам гендиректора ИРИ, поддержка производства такого контента осуществляется уже в течение трех лет, и за это время стало ясно, что его просто необходимо поощрять.
Он также пояснил, что прием проектов на премию проводился посредством отбора, в котором участвовало более сотни ведущих организаций, работающих в сфере индустрии – средства массовой информации, телевидение, блогерские агентства и медиахолдинги. И уже совсем скоро, по словам главы ИРИ, члены конкурсного комитета составят окончательный перечень конкурсных проектов, из которых и будут отобраны финалисты. Гореславский заявил, что ИРИ проводит данное мероприятие при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Лидеры номинаций получат по 500 тысяч рублей, а победители в остальных категориях – по 1 миллиону рублей. В общей сложности призовой фонд премии насчитывает 18 млн рублей, выигранных институтом по гранту Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).
В свою очередь глава фонда Роман Карманов отметил, что проект ИРИ вместе с прочими 12 тысячами проектов участвовал в первом конкурсе, в котором выиграл. Он подчеркнул, что работы, представленные на премию, обладают выраженным импакт-эффектом. И эта сфера в настоящее время активно развивается благодаря коронавирусной пандемии, так что подобная премия очень своевременна, подытожил Карманов.