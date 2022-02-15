Фанерные рекламные щиты на трассе «Уфа-Аэропорт» заменят на плазменные экраны

Можно предположить, что вслед за транспортной реформой, об успехах которой в Башкирии не так давно сообщал Радий Хабиров, в столицу Башкирии пришла и реформа рекламная. Как скоро борьба со старыми щитами перейдет с трассы до аэропорта внутрь города и перейдет ли вообще – пока неизвестно, Mkset следит за развитием событий.