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Фанерные рекламные щиты на трассе «Уфа-Аэропорт» заменят на плазменные экраны

15 февраля 04:32
Фото: 1MI
Замены потребовал глава Башкирии Радий Хабиров, несмотря на то, что фанерные щиты висят на трассе в соответствии с законом, озвучил требование он на оперативке в правительстве Башкирии 14 февраля.

Радий Хабиров на вчерашней оперативке в правительстве поднял тему наружной рекламы в городе и возмутился наличием фанерных щитов с рекламой вдоль трассы «Уфа-Аэропорт». Следом за высказанным недовольством было озвучено и требование заменить их на современные плазменные экраны.

Несмотря на то, что глава республиканского агентства по печати и средствам массовой информации Максим Ульчев заявил, что фанерные щиты, а точнее договор аренды площадей, занятых ими действует до 2025–2027 годов, Радий Хабиров остался недоволен озвученными сроками и дал указание сменить формат рекламы к 450-летию Уфы. Также глава Башкирии поручил обсудить новую рекламную концепцию и с предпринимателями.

Можно предположить, что вслед за транспортной реформой, об успехах которой в Башкирии не так давно сообщал Радий Хабиров, в столицу Башкирии пришла и реформа рекламная. Как скоро борьба со старыми щитами перейдет с трассы до аэропорта внутрь города и перейдет ли вообще – пока неизвестно, Mkset следит за развитием событий.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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