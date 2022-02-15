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Экс-начальника пожарной службы МЧС из Башкирии осудят за взятки на 30 млн рублей

15 февраля 06:25
Фото: 1MI
Бывший начальник управления пожарной службы МЧС по ЗАТО Межгорье выдавал подчиненным незаконную матпомощь за «откат» в половину суммы, сообщили в пресс-службе СК Башкирии 14 февраля.

Уголовное дело против уже бывшего начальника управления пожарной службы МЧС РФ по ЗАТО Межгорье передали в суд. Ранее Mkset уже писал об этом — ФСБ и антикоррупционеры-полицейские выявили, что руководитель по-крупному темнил с выдачей матпомощи своим подчиненным. Точнее он исправно осуществлял ее, без каких-либо обусловленных законом причин.

По версии следствия обвиняемый принимал решение о назначении сотрудникам систематической матпомощи в связи с несуществующими проблемами со здоровьем или же с воображаемыми материальными проблемами, не обделил он и самого себя, осуществив выплату в размере 2,4 миллионов рублей. Всего таким образом экс-начальник причинил почти 67 миллионов рублей ущерба.

За назначение регулярных выплат и за общее покровительство на службе экс-руководитель получил от сотрудников и по совместительству взяткодавцев чуть меньше 30 миллионов рублей. Сами выплаты, которые лихо назначал обвиняемый составили в сумме более 65 миллионов рублей ущерба. Следователи насчитали 63 преступных эпизода по статьям «получение взятки», «злоупотребление должностными полномочиями» и «присвоение чужого имущества, вверенного виновному».

На данным момент обвиняемый, который вины своей в преступлениях не признал, содержится под стражей в ожидании судебного заседания. Тем временем дела против коллеги обвиняемого и его заместителя, которые также принимали участие в махинациях пожарного начальника уже рассматриваются в суде.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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