Экс-начальника ИК № 21 в Башкирии и его заместителя осудили условно за махинации

О том, что в Башкирии экс-начальника колонии, его зама и их подельницу обвинили в хищении на 328 тысяч рублей стало известно еще в конце 2021 года. Сегодня в пресс-службе следкома сообщили, что местные стерлитамакские следователи собрали достаточное для суда количество доказательств вины сотрудников УФСИН и поварихи, которая была с ними в сговоре, который и выявили в ходе совместной работы УФСБ по Башкирии и подразделения собственной безопасности УФСИН.