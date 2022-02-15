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Депутат Госдумы прокомментировал рассмотрение проектов о ДНР и ЛНР

15 февраля 17:38
Фото: фрагмент видео
Член комитета Государственной думы по делам СНГ Артем Туров рассказал о планируемом на 15 февраля рейтинговом голосовании в нижней палате парламента по двум проектам постановлений о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Депутат выразил уверенность, что российские парламентарии будут услышаны, в том числе и официальными властями Украины после таких решений. Об этом сообщает издание RT.

Туров отметил, что принятие любого из этих двух постановлений — это событие историческое и для Госдумы, и, в первую очередь, для жителей Донбасса. «Будет действительно рейтинговое голосование», — подчеркнул он.

Накануне стало известно, что Государственная дума планирует обсудить два варианта постановления об обращении к президенту России с призывом о признании ДНР и ЛНР. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что один проект предполагает консультации с Министерством иностранных дел, второй в случае принятия будет направлен напрямую президенту.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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