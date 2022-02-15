Депутат Госдумы прокомментировал рассмотрение проектов о ДНР и ЛНР

Накануне стало известно, что Государственная дума планирует обсудить два варианта постановления об обращении к президенту России с призывом о признании ДНР и ЛНР. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что один проект предполагает консультации с Министерством иностранных дел, второй в случае принятия будет направлен напрямую президенту.