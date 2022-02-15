Число заболевших COVID-19 в сутки в Башкирии за два дня выросло почти на 500 человек

Posted 15 февраля 2022, 11:23
Published 15 февраля 2022, 11:23
Modified 17 октября 2022, 22:15
Updated 17 октября 2022, 22:15
По данным Минздрава за сутки подтвердились случаи коронавируса у 3,9 тысяч человек. Количество заболевших составляет уже 168,6 тысяч. При этом вылечились от заболевания уже 137,5 тысяч.
За сутки скончались 19 человек. Известно, что получили первый компонент вакцины 2,4 миллиона, полностью прошли вакцинацию - 2,2 миллиона.
Ранее мы писали о том, что в Башкирии зафиксирован очередной антирекорд по заболевшим - за 13 февраля было выявлено 3 502 новых случая заболевания.