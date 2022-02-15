Башкортостан обогнал Татарстан и стал лучшим регионом по зарплатам в Поволжье

Ранее мы писали о том, что сферу здравоохранения в Башкирии признали самой дефицитной на рынке труда. В среднем на одну вакансию в регионе приходится меньше двух резюме. Как правило, сотрудники не идут на работу из-за низких зарплат, а половина из соискателей считают, что найти работу в их регионе достаточно проблематично.