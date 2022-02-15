Башкортостан обогнал Татарстан и стал лучшим регионом по зарплатам в Поволжье

Башкирия оказалась на первом месте рейтинга самых высоких зарплат в Поволжье, об этом сообщает сервис поиска работы hh.ru. В исследовании приняли участие 163 тысячи вакансий, которые были опубликованы работодателями в январе текущего года.
Известно, что в Башкирии средняя зарплата составляет 48 800 рублей. Больше всего в республике зарабатывают сотрудники промышленных отраслей, которые занимаются добычей сырья — их зарплата в среднем может составлять 65 500 рублей. А вот работники сфер строительства и рабочий персонал зарабатывают меньше — 62 400 и 60 000 рублей.
Татарстан оказался на втором месте, так как средняя зарплата оказалась немного меньше — 46 000 рублей.
Также отметим, что в целом реальные доходы в России ощутимо падают. Так, эксперт, проанализировав чеки покупок 2020 и 2021 годов, оценил реальные доходы россиян: в 2020 году они упали на 4,5%, в 2021 году — на 5,3%, а это, мягко говоря, не совпадает с данными Росстата.
Ранее мы писали о том, что сферу здравоохранения в Башкирии признали самой дефицитной на рынке труда. В среднем на одну вакансию в регионе приходится меньше двух резюме. Как правило, сотрудники не идут на работу из-за низких зарплат, а половина из соискателей считают, что найти работу в их регионе достаточно проблематично.