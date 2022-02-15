mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Башкортостан обогнал Татарстан и стал лучшим регионом по зарплатам в Поволжье

15 февраля 08:36
Фото: 1MI
Средняя зарплата жителя региона составила 48 500 рублей. При этом в сфере добычи сырья работники зарабатывают порядком больше — в среднем сумма составляет 65 600 рублей. Об этом сообщает сервис hh.ru.

Башкирия оказалась на первом месте рейтинга самых высоких зарплат в Поволжье, об этом сообщает сервис поиска работы hh.ru. В исследовании приняли участие 163 тысячи вакансий, которые были опубликованы работодателями в январе текущего года.

Известно, что в Башкирии средняя зарплата составляет 48 800 рублей. Больше всего в республике зарабатывают сотрудники промышленных отраслей, которые занимаются добычей сырья — их зарплата в среднем может составлять 65 500 рублей. А вот работники сфер строительства и рабочий персонал зарабатывают меньше — 62 400 и 60 000 рублей.

Татарстан оказался на втором месте, так как средняя зарплата оказалась немного меньше — 46 000 рублей.

Также отметим, что в целом реальные доходы в России ощутимо падают. Так, эксперт, проанализировав чеки покупок 2020 и 2021 годов, оценил реальные доходы россиян: в 2020 году они упали на 4,5%, в 2021 году — на 5,3%, а это, мягко говоря, не совпадает с данными Росстата.

Ранее мы писали о том, что сферу здравоохранения в Башкирии признали самой дефицитной на рынке труда. В среднем на одну вакансию в регионе приходится меньше двух резюме. Как правило, сотрудники не идут на работу из-за низких зарплат, а половина из соискателей считают, что найти работу в их регионе достаточно проблематично.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48