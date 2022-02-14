Жители Нефтекамска отреагировали на неожиданную отставку мэра города Ратмира Мавлиева

Жители Нефтекамска высказались в комментариях под постами уже сложившего полномочия мэра Ратмира Мавлиева. Все, без исключения, желают удачи чиновнику и благодарят его за проделанную работу.
Некоторых отставка сити-менеджера даже заставила прослезиться.
"Не поверите, читаю и плачу. Мы эгоисты, нам хорошо и жалеем, что вы уходите, но ведь карьерный рост необходим вам. Радуюсь за вас, желаю успеха. Уфа, держись, сейчас будет лучше, красивее и успешнее. Удачи вам, наш Ратмирчик Рафилович! Успехов вам!" - пишет жительница Нефтекамска.
Есть и те, кто считают, что без Мавлиева город и вовсе перестанет развиваться.
"Возвращаемся в средневековье!" - пишет один из комментаторов.
Примечательно, что у Ратмира Мавлиева на удивление нет ни одного негативного комментария или жалоб на странице в социальных сетях, тогда как у других Башкирских чиновников ситуация обстоит иначе.
Ранее мы сообщали о том, что глава Башкирии предложил экс-мэру Нефтекамска Мавлиеву стать мэром Уфы вместо Сергея Грекова.