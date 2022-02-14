Жители Нефтекамска отреагировали на неожиданную отставку мэра города Ратмира Мавлиева

"Не поверите, читаю и плачу. Мы эгоисты, нам хорошо и жалеем, что вы уходите, но ведь карьерный рост необходим вам. Радуюсь за вас, желаю успеха. Уфа, держись, сейчас будет лучше, красивее и успешнее. Удачи вам, наш Ратмирчик Рафилович! Успехов вам!" - пишет жительница Нефтекамска.