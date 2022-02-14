Жители микрорайона «Южный» в Уфе в видеообращении попросили помощи у чиновников

Напомним, что еще в марте 2021 года глава республики Радий Хабиров дал поручение сити-менеджеру Сергею Грекову остановить строительство дома. Решение было обосновано тем, что по существующим правилам на указанной территории в проекте может быть возведено здание высотой не более шести этажей.