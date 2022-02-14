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Жители микрорайона «Южный» в Уфе в видеообращении попросили помощи у чиновников

14 февраля 16:44
Фото: Скриншот
Жители уфимского микрорайона «Южный» записали видеообращение с просьбой разрешить ситуацию со строительством 27-этажной высотки. По их мнению, стройка дома по адресу Армавирская, 15а является незаконной.

Жители микрорайона «Южный» записали видеообращение к властям города. По их мнению, строительство многоэтажки является незаконной, так как согласно проекту от 2008 года, на этой территории возможно строительство только четырех и шестиэтажных домов.

Уфимцы также опасаются, что в случае если стройка будет начата, то в обозримом будущем появятся новые обманутые дольщики.

Напомним, что еще в марте 2021 года глава республики Радий Хабиров дал поручение сити-менеджеру Сергею Грекову остановить строительство дома. Решение было обосновано тем, что по существующим правилам на указанной территории в проекте может быть возведено здание высотой не более шести этажей.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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